Tekirdağ'da pandemide eğlencenin faturası 165 bin TL

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek alkollü bir mekanda düzenlenen eğlenceye katılan 40 kişiye para cezası uygulandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi’nde alkollü bir eğlence mekanının pandemi kuralları ve kısıtlamalar nedeniyle kapalı olması gereken saatte açık olduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iş yerine baskın düzenledi.

40 KİŞİYE 165 BİN TL CEZA

Mekanda bulunan toplam 40 şahsa pandemi kurallarına aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağından idari yaptırım uygulayan polis ekipleri, toplam 165 bin TL ceza kesti.

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