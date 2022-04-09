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    Tekirdağ'da pazar yerinde pompalı tüfekli saldırı

    Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada bir saldırgan kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açarken, şans eseri yaralanan olmadı.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 01:18
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    Tekirdağ'da pazar yerinde pompalı tüfekli saldırı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda akşam saatlerinde alışverişe gelen bir şahıs, satın almak istediği karpuzun fiyatını çok buldu. Karpuza istediği indirim yapılmayınca şahıs küfür ederek pazardan ayrıldı.

    Tüfekle döndü, etrafa dehşet saçtı

    Birkaç dakika sonra olay kızışınca bu kez kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen öfkeli bir şahıs, kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

    Tekirdağ'da pazar yerinde pompalı tüfekli saldırı - VİDEO

    Yaralanan olmadı, saldırgan kaçtı

    Korku dolu anların yaşandığı pazar yerinde yaralanan olmazken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırganlara karşı öfkesini bir süre üzerinden atamayan pazarcılar, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

    Tekirdağ da pazar yerinde pompalı tüfekli saldırı #1

    Saldırı anı güvenlik kamerasında

    Olay yerinde ele geçirilen boş kovan incelemeye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Öte yandan olay anı ise, saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

    Tekirdağ da pazar yerinde pompalı tüfekli saldırı #2

    Tekirdağ da pazar yerinde pompalı tüfekli saldırı #3


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