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    Tekirdağ'da, polisten kaçabilmek için balkondan sarktı

    Polislerden kaçmaya çalışan G.G. isimli şahıs, kendisini balkondan sarkıttı. Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • 19.09.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 14:42
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    Tekirdağ'da, polisten kaçabilmek için balkondan sarktı

    Tekirdağ’da, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik harekete geçti.

    Operasyon kapsamında 10 ayrı eve baskın düzenlendi.

    DHA’nın haberine göre; hakkında hırsızlık, silahla yaralama suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. isimli bir şahıs, polislerin geldiğini görünce 6'ncı kattaki evinin balkonundan yan dairenin balkonuna kaçmaya kalkıştı.

    Olay anları kamerada

    G.G., kaçabilmek için kendini balkondan sarkıttı. Güçlükle içeri alınan G.G.’nin o anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    6 kişi tutuklandı

    Gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında balkondan kaçmaya çalışan G.G.'nin de bulunduğu 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

    Tekirdağ'da, polisten kaçabilmek için balkondan sarktı ViDEO

    Tekirdağ da, polisten kaçabilmek için balkondan sarktı #1

    Tekirdağ da, polisten kaçabilmek için balkondan sarktı #2

    Tekirdağ da, polisten kaçabilmek için balkondan sarktı #3


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