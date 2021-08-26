Saman balyaları bulunan depoda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, 165 bin balya saman yandı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Edirköy Mahallesi'nde, Ahmet Çetin'e ait çiftliğin saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

Dumanları fark eden çiftlik çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çalışanlar, ekipler gelen kadar alevleri kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı.

ALEVLER DEPONUN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ SARDI

Hızla büyüyen yangın deponun büyük bir bölümünü sardı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

4 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Çevre ilçelerinden gelen takviye ekipleriyle yapılan çalışmalar neticesinde, alevler yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangında 165 bin saman balyası yandı.

Tekirdağ’da saman deposundaki yangın, güçlükle söndürüldü VİDEO



SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmaları yaptı.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.