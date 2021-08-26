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- Tekirdağ’da saman deposundaki yangın, güçlükle söndürüldü
Tekirdağ’da saman deposundaki yangın, güçlükle söndürüldü
- DHA
- 26.08.2021 - 14:36
Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Edirköy Mahallesi'nde, Ahmet Çetin'e ait çiftliğin saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.
Dumanları fark eden çiftlik çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Çalışanlar, ekipler gelen kadar alevleri kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı.
ALEVLER DEPONUN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜ SARDI
Hızla büyüyen yangın deponun büyük bir bölümünü sardı.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalıştı.
4 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Çevre ilçelerinden gelen takviye ekipleriyle yapılan çalışmalar neticesinde, alevler yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangında 165 bin saman balyası yandı.
Tekirdağ’da saman deposundaki yangın, güçlükle söndürüldü VİDEO
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI
İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışmaları yaptı.
Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.