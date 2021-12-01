Tekirdağ’da tarihi Tevrat ve kaliforniyum operasyonu: 2 tutuklama

Çerkezköy’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi Tevrat ve kaliforniyum maddesiyle yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Tekirdağ’da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yaşayan kamu görevlisi M.K. ile K.K., T.C. ve İ.Ö.'nün ellerinde bulunan tarihi eser ve kaliforniyum olduğu değerlendirilen kimyasal maddeyi satmaya çalıştıklarını belirledi.

Alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, şüphelilerle 4 milyon liraya anlaşmaya vardı.

Jandarmanın Çerkezköy ilçesinde randevu verdiği şüpheliler, İstanbul'dan gelirken takibe alındı.

Şüpheli araç, Çerkezköy ilçesinde durduruldu. Yapılan aramalarda, tarihi olduğu değerlendirilen Tevrat, çeşitli tarihi objeler ile kimyasal kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden K.K. ve M.K. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İNCELENMEK ÜZERE İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

Dünyanın en pahalı maddelerinden olan ve altın aramada da kullanılan kaliforniyum ise incelenmek üzere İstanbul'da, Türkiye Nükleer Enerji ve Maden Araştırma Kurumu'na gönderildi.

Tekirdağ'da tarihi Tevrat bulundu VİDEO ARŞİV