Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama

Polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 29 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kararlılıkla devam ediyor...

Düzenlenen operasyonlarda çeşitli adreslerde arama yapılırken, şüpheli bazı araçlar durdurularak uyuşturucu arama köpeği 'Larissa' ile kontrol edildi.

Uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Operasyonda, 9 bin 51 adet ecza hap, 6 kilo 364 gram (92) esrar-skunk, 3 kilo 96 gram (67) fişek bonzai, 634,64 gram (318) fişek eroin, 258,53 gr (89) fişek metamfetamin ve farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler ile 3 adet av tüfeği, 3 adet tabanca 29 bin 590 TL ele geçirildi.

29 kişi tutuklandı

Ekiplerce gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevki yapılan 29 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.