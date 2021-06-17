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    Tekirdağ'da uyuşturucuyu tuvalet deliğine sakladılar

    Polis, operasyon düzenlediği evin tuvaletinde uyuşturucu madde buldu. Polisin geldiğini görünce uyuşturucuyu tuvalete saklayanların da aralarında bulunduğu 5 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 14:15
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    Tekirdağ'da uyuşturucuyu tuvalet deliğine sakladılar

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğunu belirlediği evde arama yaptı.

    Evdeki Y.Ö. ve H.Y.'nin üst aramalarında 10 fişek bonzai bulundu.

    Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinde başka bir evde de uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

    UYUŞTURUCUYU TUVALET DELİĞİNE SAKLADI

    İfade üzerine polis, mahalledeki bir evde yaptığı aramada kullanılmayan tuvaletin deliğine gizlenmiş 46 fişek bonzaiyle, bahçede taşların altına saklanan 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1235 TL’yi ele geçirdi.

    Bu sırada, evde bulunanların polisin geldiğini görünce uyuşturucu maddeleri tuvaletin deliğine sakladığı belirlendi.

    Tekirdağ da uyuşturucuyu tuvalet deliğine sakladılar #1

    5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Evdeki B.Ç. ve P.C., 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı, yaşı 18'den küçük olan P.C. ise işlemleri için Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

    Gözaltındaki 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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    Tekirdağ da uyuşturucuyu tuvalet deliğine sakladılar #3

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