Tekirdağ'da yamaç paraşütü yaparken denize çakılan kişi can verdi Tekirdağ'da yamaç paraşütü yapan bir kişi, 200 metre yükseklikten denize çakılarak yaşamını yitirdi.

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İHA

Tekirdağ'da paraşüt faciası...

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere yamaç paraşütü pistinden havalanarak bir süre gökyüzünde süzülen 46 yaşındaki yamaç paraşütçüsü N.Y.F., 200 metre irtifaya indiğinde dengesini kaybederek denize çakıldı.

Olaya tanık olan diğer yamaç paraşütçüleri kıyıda bulunan botlar ile N.F.Y.'nin yanına giderek denizden çıkardı.

Hastanede can verdi

İlk müdahalesi olay yerindeki paraşütçüler tarafından yapılan N.F.Y., olay yerine çağırılan ambulans ile ağır yaralı olarak Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere yanıt vermeyen N.F.Y. hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş şeklinin tespiti ve ihmal olup olmadığının belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Meydana gelen kazanın Uçmakdere yamaç paraşütü sahasında meydana gelen ilk ölümlü kaza olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.