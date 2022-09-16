Tekirdağ'da yazlık evde ölü bulunan genç kızla ilgili soruşturma başlatıldı

Doğum gününü arkadaşlarıyla kutlamasının ardından evinde yalnız kalan Buse İlgin, anneannesi tarafından ölü bulundu. Savcılık, genç kızın arkadaşlarının cep telefonlarını incelemeye aldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki yazlık evine gelen 24 yaşındaki Buse İlgin, doğum günü nedeniyle burada arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Genç kız ve arkadaşları, ilk olarak doğum günü sabahında denize girdi.

Ardından akşam saatlerinde eve dönen grup, İlgin'in yaş günü nedeniyle alkol aldı.

Cansız bedeni bulundu

İlerleyen saatlerde arkadaşlarının evlerine dönmesiyle İlgin, evde yalnız kaldı.

Sabah saatlerinde yakınları Buse İlgin'e ulaşamadı. Bunu üzerine anneannesi H.V., eve gelerek torununu cansız halde yerde yatarken buldu.

Yüzünde ve saçında kan tespit edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler genç kızın saçı ve yüzünde kan tespit etti.

Savcının incelemesinin ardından kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen İlgin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Detaylı otopsi yapılacak

Öte yandan rahatsızlığı nedeniyle düzenli olarak kansızlık ilacı kullandığı belirtilen Buse'nin ön otopsisinde, kesin ölüm nedeni belirlenemedi.

Yapılan detaylı otopsinin ardından Buse'nin kesin ölüm nedeninin belirleneceği kaydedildi.

Genç kızın cansız bedeni ise ailesine teslim edildi.

Arkadaşlarının cep telefonları incelemeye alındı

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızın gece birlikte doğum günü kutlaması yaptığı arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Buse İlgin'in doğum günü kutlaması yaptığı arkadaşlarının cep telefonlarını incelemeye aldı.

DHA'nın aktarımına göre; soruşturma sürüyor.









