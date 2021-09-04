Ergene'de 6 kişinin ölümüne neden olan kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki hemzemin geçitte, yük treni ile işçi servisi kazaya karışmıştı.

Kazada servisteki 6 kişi yaşamını yitirirken, olay anına ait kamera kayıtlarına ulaşıldı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Görüntülerde karşı yöndeki araçların kapalı olan bariyer nedeniyle beklediği, servisin ise geçmeye çalıştığı görüldü. Bu sırada trenin hızla çarparak servisi sürüklediği, diğer araçtakilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kazanın ardından Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekipleri bölgede detaylı incelemelerde bulundu.

Tekirdağ'da yük treninin işçi servisine çarpma anı

"OLAY ANINDA BARİYERLER YAYA VE ARAÇLARA KAPALI VAZİYETTE"

Kazanın ardından TCDD Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çorlu Validemeşe’de kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan minibüsün neden olduğu kaza sonrası ilk belirlemelere göre 6 vatandaşımız vefat etmiş, 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayın gerçekleştiği hemzemin geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup, olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen 59 ADJ 755 plakalı işçi servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tüm yaralılar en yakın hastanede tedavi altına alınırken, savcılık olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatmıştır. Yaşanan bu elim kazadan dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”