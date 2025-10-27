Tekirdağ'da yürüyüşe çıkan adam kalp krizi geçirerek can verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde acı olay...

Erdinç Can isimli vatandaş, arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapmak için gittiği parkta fenalaşıp, yere yığıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Erdinç Can, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak Erdinç Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdinç Can’ın kalp pilinin yenilemesi için bir ay önce çıkarıldığı bildirildi.

EŞİ VE KIZI FERYAT ETTİ

Olayın ardından parka gelen Can'ın eşi ve kızı büyük üzüntü yaşadı.