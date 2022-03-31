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- Tekirdağ'daki kazada tır şoförü hayatını kaybetti
Tekirdağ'daki kazada tır şoförü hayatını kaybetti
Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan tırın üst geçide çarpması sonucu yaşanan feci kazada, tırın şoförü bekir Togaç, sıkıştığı araçta can verdi.
- İHA
- 31.03.2022 - 11:49
Tekirdağ-İstanbul yolu üzeri Yenice Mahallesi Cem Çelebi İlkokulu karşısında kaza meydana geldi.
YAYA ÜST GEÇİDİNE ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Bekir Togaç (52) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaya üst geçidine çarptı.
SIKIŞTIĞI ARACINDA CAN VERDİ
Kaza sonrası hurdaya dönen tırın şoförü Togaç, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti.
İstanbul istikametinde trafikte 3 saat aksama yaşandı.