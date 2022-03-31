Petrol
107.03
-3.96%
Euro
16.33
-0.16%
Dolar
14.65
-0.01%
Altın
907.28
-0.41%
Borsa
2237
0.31%
Bitcoin
690.535
-1.02%
BTXN Coin
36.97
-4.79%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Tekirdağ'daki kazada tır şoförü hayatını kaybetti

    Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan tırın üst geçide çarpması sonucu yaşanan feci kazada, tırın şoförü bekir Togaç, sıkıştığı araçta can verdi.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 11:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'daki kazada tır şoförü hayatını kaybetti

    Tekirdağ-İstanbul yolu üzeri Yenice Mahallesi Cem Çelebi İlkokulu karşısında kaza meydana geldi.

    YAYA ÜST GEÇİDİNE ÇARPTI

    Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Bekir Togaç (52) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaya üst geçidine çarptı.

    SIKIŞTIĞI ARACINDA CAN VERDİ

    Kaza sonrası hurdaya dönen tırın şoförü Togaç, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti.

    İstanbul istikametinde trafikte 3 saat aksama yaşandı.

    Tekirdağ daki kazada tır şoförü hayatını kaybetti #1

    Tekirdağ daki kazada tır şoförü hayatını kaybetti #2

    Tekirdağ daki kazada tır şoförü hayatını kaybetti #3Tekirdağ daki kazada tır şoförü hayatını kaybetti #4



    İlginizi Çekebilir

    Şebnem Schaefer damat oldu
    Magazin

    Şebnem Schaefer damat oldu

    Şekere yüzde 31 zam geldi
    Gündem

    Şekere yüzde 31 zam geldi

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir