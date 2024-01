TEM'de makas atan sürücü, trafiği tehlikeye soktu TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde hafif ticari araç sürücüsünün, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar görüntülendi.

Dün, TEM Gaziosmanpaşa mevkisinde seyreden bir hafif ticari araç sürücüsü, çevresindeki araçların arasında kendisine yer açmak amacıyla makas atmaya başladı.

Kendisini ve diğer sürücüleri tehlikeye soktu

Trafik kurallarını hiçe sayarak, emniyet şeridine dalan ve makas atan sürücü, çevresindeki diğer sürücülerle birlikte trafiği tehlikeye düşürdü.

Makas atma anını birbaşka sürücü kaydetti

Olayı gören bir başka sürücü, yaşanan bu tehlikeli durumu an be an kayda alarak, trafiği birbirine katan sürücüyü belgeledi.

