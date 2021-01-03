- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- TEM'de tekme ve yumruklu yol kavgası
TEM'de tekme ve yumruklu yol kavgası
Seyir halindeki iki sürücü araçlarını sağa çekerek tekme ve yumruklarla birbirine girerken, taraflardan biri aldığı darbe ile yere serildi.
- İHA
- 03.01.2021 - 10:07
- Güncelleme : 03.01.2021 - 10:19
TEM otoyolu Ataşehir bağlantı yolunda, sokağa çıkma kısıtlamasında seyir halinde olan iki sürücü arasında yol vermeme yüzünden tartışma çıktı.
Sürücüler bir süre sonra araçlarını yol kenarına çekerek kavgaya tutuştu.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Tekme ve tokatlarla birbirine giren taraflar dakikalarca kavga etti. Otoyoldaki diğer sürücüler olaya müdahale etmeye çalışırken, şahıslardan biri aldığı yumruk darbesi ile yere yığıldı.
Yaşanan o anlar ise cep telefonuna kamerası tarafından kaydedildi.
TEM'de tekme ve yumruklu yol kavgası