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TEM'de tekme ve yumruklu yol kavgası

TEM'de tekme ve yumruklu yol kavgası

Seyir halindeki iki sürücü araçlarını sağa çekerek tekme ve yumruklarla birbirine girerken, taraflardan biri aldığı darbe ile yere serildi.