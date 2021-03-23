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    TEM'de zincirleme kaza: 4 yaralı

    Hadımköy Gişeler mevkisinde iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
    • AA
    • 23.03.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 15:55
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    TEM'de zincirleme kaza: 4 yaralı

    Hadımköy mevkisinde, Edirne istikametine ilerleyen 59 FP 626 plakalı kamyon ile 34 BP 3793 plakalı kamyon çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonlardan biri, yol kenarında park halindeki 34 HU 6160 plakalı otomobile çarptı.

    4 YARALI

    Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerleri aşarak yol kenarındaki yeşil alana savrulurken, 34 BP 3793 plakalı kamyon bariyerlerin üstüne çıktı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, araçları olay yerinden kaldırma çalışması sürüyor.

    TEM'de zincirleme kaza: 4 yaralı VİDEO

    TEM de zincirleme kaza: 4 yaralı #1

    TEM de zincirleme kaza: 4 yaralı #2

    TEM de zincirleme kaza: 4 yaralı #3

    TEM de zincirleme kaza: 4 yaralı #4

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