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    TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, zincirlemeye kazaya neden oldu. 6 aracın karıştığı kaza trafiği kilitleyince, diğer sürücüler ters yöne girerek başka bir trafik oluşturdu.
    • DHA
    • 28.08.2021 - 15:05
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    TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi

    İstanbul’da, saat 13.00 sıralarında, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinin Edirne istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, önündeki 3 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonete çarptı.

    Yaşanan zincirleme kaza trafiği kilitledi, ulaşım tek şeritten sağlandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    SÜRÜCÜLER YOLLARINI DEĞİŞTİRDİ

    Kaza nedeniyle sıkışan trafikte bazı sürücüler ,Esenyurt mevkisinde araçlarını ters yöne sokarak yollarını değiştirdi.

    Sürücülerin başvurduğu bu tehlikeli yöntem, Esenyurt istikametinde de trafiğe neden oldu.

    TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi #1

    YOL TEMİZLENDİ

    Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

    TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi VİDEO

    TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi #2

    TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi #3

    TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi #4

    TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi #5

    TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi #6

    TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi #7

    TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi #8

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