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- TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi
TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi
- DHA
- 28.08.2021 - 15:05
İstanbul’da, saat 13.00 sıralarında, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinin Edirne istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, önündeki 3 otomobil, hafif ticari araç ve kamyonete çarptı.
Yaşanan zincirleme kaza trafiği kilitledi, ulaşım tek şeritten sağlandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
SÜRÜCÜLER YOLLARINI DEĞİŞTİRDİ
Kaza nedeniyle sıkışan trafikte bazı sürücüler ,Esenyurt mevkisinde araçlarını ters yöne sokarak yollarını değiştirdi.
Sürücülerin başvurduğu bu tehlikeli yöntem, Esenyurt istikametinde de trafiğe neden oldu.
YOL TEMİZLENDİ
Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.
TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi VİDEO