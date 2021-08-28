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TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi

TEM’de zincirleme kaza: Sürücüler ters yöne girdi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, zincirlemeye kazaya neden oldu. 6 aracın karıştığı kaza trafiği kilitleyince, diğer sürücüler ters yöne girerek başka bir trafik oluşturdu.