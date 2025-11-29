Ticaret Bakanlığı: 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden, son olarak İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonun detayları aktarıldı.

"394 BİN 117 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ"

Paylaşımda Ambarlı Gümrük Limanı'nda 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 94 milyon TL olduğu belirtilen paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit rejimi hükümleri çerçevesinde, Ambarlı Gümrük Sahası’na gelen bir tır aracı takibe alındı.



Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ambarlı Gümrük Limanı’nda gerçekleştirdikleri başarılı operasyonda, yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş halde, toplam 394 bin 117 paket sigara ele geçirdi.

"ELE GEÇİRİLEN SİGARANIN DEĞERİNİN 94 MİLYON TL OLDUĞU BELİRLENDİ"

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 94 milyon TL olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında tespit edilen kaçak eşyanın yabancı bandrollü olduğu belirlendi.



Yakalaması gerçekleştirilen kaçak eşya, imha edildi.

"SIFIR TOLERANS YAKLAŞIMIYLA DEVAM ETMEKTEDİR"

Gümrükler Muhafaza ekipleri, toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden kaçakçılık faaliyetleriyle mücadeleyi, gelişmiş analiz sistemleri ve kesintisiz denetim kapasitesiyle kararlılıkla sürdürmektedir.



Kaçak sigara ticaretinin; kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü, vergi kaybına yol açtığı, organize suç gruplarına finansman sağladığı, toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği bilinciyle yürütülen mücadele, sıfır tolerans yaklaşımıyla devam etmektedir.

"KAÇAKÇILIĞA KARŞI MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"