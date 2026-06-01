İstanbul'da trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden saldırganlara 540 bin liralık ceza

24 Mayıs akşam saatlerinde Fındıklı Mahallesi'nde araçlarıyla caddede ilerleyen bir otomobilin önünü kesen 3 kişi, sürücüyü darbetti.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan sanal devriye çalışmalarında görüntülerde yer alan araç sürücüleri B.Ş. ve M.K. ile araçta bulunan A.Ö. tespit edilerek gözaltına alındı.

TAKİP EDİP DARBETTİLER

Yapılan incelemelerde, 3 şüphelinin trafikte tartıştıkları sürücüyü bir süre takip ettikten sonra darbettikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 540 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca 2 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da aynı süreyle trafikten men edildi. Şüphelilerden M.K. ve A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.