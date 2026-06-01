Mehmetçiğin, Somali'deki Çağrı Bey nöbeti devam ediyor

Türkiye'nin denizlerdeki gücü...

Hem bölgesel hem de küresel gücünü günden güne artıran Türkiye, son dönemde yurt içindeki arama ve üretim operasyonlarının yanı sıra yurt dışı operasyonlarına da hız verdi.

Bu kapsamda Afrika Kıtası, önemli bir hedef noktası halinde gelirken arama sondajı yapılan Somali, kıtadaki en önemli ortaklardan biri.

ÇAĞRI BEY SOMALİ'YE İNTİKAL ETTİ

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştiren Çağrı Bey Sondaj Gemisi, 10 Nisan 2026'da Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen törenle karşılandı.

Liman sürecinde yakıt ve lojistik hazırlıklarını tamamlayan gemi, 12 Nisan'da sondaj yapılacak CURAD-1 kuyusuna hareket etti.

MEHMETÇİK REFAKAT VE KORUMA SAĞLIYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine refakat ve karakol desteği sağlamayı sürdürdüğünü bildirdi.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

HEDEF 7 BİN 500 METRE DERİNLİK

Çağrı Bey'in görev yapacağı CURAD-1 kuyusu, Somali kıyılarının yaklaşık 372 kilometre açığında bulunuyor. Deniz tabanından itibaren 4 bin 5 metre daha sondaj yapılmasıyla toplam derinliğin 7 bin 500 metreye ulaşması hedefleniyor.

Bu derinliğin gerçekleşmesi halinde CURAD-1 kuyusu, dünyanın en derin ikinci deniz kuyularından biri olacak.

Hava ve deniz şartlarının uygun seyretmesi halinde sondaj çalışmalarının 6 ila 9 ay arasında tamamlanması öngörülüyor.