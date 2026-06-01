Robert Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürerken transfer gündemini sarsan bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüpte başkan adaylarından Hakan Safi'nin Robert Lewandowski için girişimlerde bulunduğu öne sürülürken, Polonyalı yıldızın eşi Anna Lewandowska'nın sosyal medyada verdiği yanıt büyük yankı uyandırdı.

Daha önce Hakan Safi'nin, Barcelona ile yollarını ayıran Robert Lewandowski'ye resmi teklif yaptığı ve deneyimli golcüyü kadrosuna katmak için şartları zorlamaya hazır olduğu iddia edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından gözler yıldız futbolcunun vereceği karara çevrilmişti.

"TÜRKİYE OLACAK!"

Anna Lewandowska, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken Türk futbolseverleri heyecanlandıran bir cevap verdi.

Bir takipçisinin, "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna kısa ve net şekilde yanıt veren Anna Lewandowska, "Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Bu cevap kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarını da yeniden gündemin zirvesine taşıdı.

Anna Lewandowska'nın sözleri özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

GELECEĞİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Öte yandan yıldız golcünün geleceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Robert Lewandowski'nin kariyerine hangi takımda devam edeceğine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de seçim atmosferi devam ederken, Anna Lewandowska'nın tek cümlelik paylaşımı transfer gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona gibi dev takımların formasını giyen 37 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezonda 46 maça çıktı.

8 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız forvet, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 4 asistle mücadele etti.