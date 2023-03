Ticaret Bakanlığı’ndan 'Et ve Süt Kurumu'nun taklitlerine ceza

DHA

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan 'Et ve Balık K.' isimli işletmenin, kırmızı renkli dükkan tasarımı ile tabela ve logosu, alışveriş yapmaya gelenler tarafından Et ve Süt Kurumu'na ait mağazalara benzetildi.

Kasabın bir navigasyon uygulamasında da, 'Et ve Süt Kurumu mağazası' olarak işaretlendiği iddia edildi.

Müşteriler kasaptaki fiyatların 'Et ve Süt Kurumu'ndan farklı olduğunu görünce tepki gösterdi.

İşletmenin “Et ve Balık Kasabı” olduğunu söyleyen sahibi de, ismin lisanslı olduğunu iddia etti.

Benzerlikten dolayı şikayetçilerin artması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, Et ve Süt Kurumu'nun unvanı ve logosunu taklit ederek tüketicilerin güvenini kötüye kullanan ve tüketicinin bilgi eksikliklerinin istismar eden işletmelere idari para cezası ve söz konusu reklamları durdurma cezası uygulanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

Son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de bakanlığımıza ulaşan başvurularda ülkemizde faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin 'Et Balık Kasabı', 'Et Balık K.', 'Et Balık İl/İlçe Adı' gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; toplum nezdinde bilinen eski adıyla 'Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösterdiğinden bahsedilmektedir.