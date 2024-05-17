DHA

Tokat'ta husumetliler arasında çıkan kavgada kan aktı...

Erbaa ilçesinde dün alacak meselesi nedeniyle Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp, küfürleşti.

Keserle saldırdı

Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C., yolda karşılaştıkları Mert Torun'a saldırdı.

Samet C., elindeki keserle Mert Torun'un başına ardından da bacaklarına defalarca vurdu.

O anlar kamerada

Keserli kavga anları, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Bekir Y. ile Samet C. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Küfür ettiği için yaralamış

Şüphelilerden Samet C.'nin ifadesinde, Mert Torun'un kendisine telefonda küfrettiğini, bu nedenle saldırdığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)