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Tokat'ta alacak meselesinde kavga çıktı: Husumetlisine keserle saldırdı

Tokat'ta alacak meselesinde kavga çıktı: Husumetlisine keserle saldırdı Alacak meselesinden husumetli olduğu kişiyi yolda gördüğü sırada keserle başına ve bacağına defalarca vurarak yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken o anlar kameraya yansıdı.