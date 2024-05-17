Tokat'ta husumetliler arasında çıkan kavgada kan aktı...
Erbaa ilçesinde dün alacak meselesi nedeniyle Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp, küfürleşti.
Keserle saldırdı
Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C., yolda karşılaştıkları Mert Torun'a saldırdı.
Samet C., elindeki keserle Mert Torun'un başına ardından da bacaklarına defalarca vurdu.
O anlar kamerada
Keserli kavga anları, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Bekir Y. ile Samet C. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Küfür ettiği için yaralamış
Şüphelilerden Samet C.'nin ifadesinde, Mert Torun'un kendisine telefonda küfrettiğini, bu nedenle saldırdığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildiHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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