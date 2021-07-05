Çocuklarını görmeye eski kaynanasının evine giden E.Y., boşandığı eşini, onun annesini ve teyzesini bıçakladı. Saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.

Tokat'ta yaşayan ve iki hafta önce anlaşmalı şekilde eşinden boşanan E.Y, Niksar ilçesine bağlı Ulucan Sokak'ta bulunan eski kayınvalidesi C.K'nin evine çocuklarını görmeye gitti.

Burada, taraflar arasında tartışma çıktı.

3 KADINI BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y., eski eşi E.K., kaynanası C.K. ve eşinin teyzesi A.Ş.’yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saldırgan kaçarken, kanlar içinde kalan kadınlara ilk müdahaleyi 112 ekipleri olay yerinde yaptı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokat’ta boşandığı eşi ile ailesine saldırdı: 3 yaralı VİDEO

<br />

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheli E.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"DAMAT KATLİAMI"

Bıçaklanan kadının amcasının oğlu Mustafa Köksalan yaşanan olaya tepkisini dile getirerek "15 gün önce kendisi boşandı, damat katliamı diyorum ben buna. Anlaşmalı boşanma yaptı sonra gelip eşini, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kardeşini gelip burada bıçaklamış. Resmen katletmeye gelmiş, kanun bunun cezasını inşallah verir” diye konuştu.