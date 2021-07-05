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    Tokat’ta boşandığı eşi ile ailesine saldırdı: 3 yaralı

    Çocuklarını görmeye eski kaynanasının evine giden E.Y., boşandığı eşini, onun annesini ve teyzesini bıçakladı. Saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.07.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 17:50
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    Tokat’ta boşandığı eşi ile ailesine saldırdı: 3 yaralı

    Tokat'ta yaşayan ve iki hafta önce anlaşmalı şekilde eşinden boşanan E.Y, Niksar ilçesine bağlı Ulucan Sokak'ta bulunan eski kayınvalidesi C.K'nin evine çocuklarını görmeye gitti.

    Burada, taraflar arasında tartışma çıktı.

    3 KADINI BIÇAKLA YARALADI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y., eski eşi E.K., kaynanası C.K. ve eşinin teyzesi A.Ş.’yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saldırgan kaçarken, kanlar içinde kalan kadınlara ilk müdahaleyi 112 ekipleri olay yerinde yaptı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Tokat’ta boşandığı eşi ile ailesine saldırdı: 3 yaralı VİDEO

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Olay yerinden kaçan şüpheli E.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Tokat’ta boşandığı eşi ile ailesine saldırdı: 3 yaralı #1

    "DAMAT KATLİAMI"

    Bıçaklanan kadının amcasının oğlu Mustafa Köksalan yaşanan olaya tepkisini dile getirerek "15 gün önce kendisi boşandı, damat katliamı diyorum ben buna. Anlaşmalı boşanma yaptı sonra gelip eşini, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kardeşini gelip burada bıçaklamış. Resmen katletmeye gelmiş, kanun bunun cezasını inşallah verir” diye konuştu.

    Tokat’ta boşandığı eşi ile ailesine saldırdı: 3 yaralı #2

    Tokat’ta boşandığı eşi ile ailesine saldırdı: 3 yaralı #3

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