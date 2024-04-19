Tokat'ta deprem bölgesi havadan görüntülendi Merkez üssü Sulusaray ilçesi olan depremlerden sonra kent merkezi drone ile görüntülendi.

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DHA

Tokat peş peşe sallandı..

Merkez üssü Sulusaray ilçesinde dün, Richter ölçeğine göre 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde olmak üzere depremler meydana geldi.

Tokat’ın yanı sıra Çorum, Ordu, Samsun, Amasya, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Nevşehir’de de hissedilen depremde halk, kapalı alanlardan panik ve korku içerisinde sokaklara çıktı.

Deprem bölgesi havadan görüntülendi

Tokat'ın Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerindeki depremde 30 köyde 191 konut, 84 ahır, 7 cami ve 1 fırında hasar meydana geldi.

Sulusaray'da yaşanan deprem sonrası bölge, drone ile havadan görüntülendi.

Hasarın tam boyutu görüldü

Drone'nun çektiği görüntülerde, depremin vurduğu bölgelerde binaların yıkıldığı, cami minarelerinin düştüğü, kayalarla kapanan yolların iş makineleri ile açıldığı görüldü.

Ekipler hasar tespit çalışmalarına hızla devam ediyor ve zarar gören bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor.

Depremin etkisiyle oluşan hasarın tam boyutu ve zarar görenlerin durumuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin, yetkililer tarafından gün içerisinde yapılması bekleniyor.

"Evin önünde oturuyordum kalkamadım"

Depremde ahırın duvarı yıkılan ve evinde çatlaklar olduğu için geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan Tekke Mahallesi sakinlerinden Recep Göktepez, "Bir anda deprem oldu. Evin önünde oturuyordum kalkamadım. Sabaha kadar arabada bekledik. Ahır duvarı komple uçtu. Evde de çatlaklar olduğu için giremiyorum." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)