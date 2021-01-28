Tokat’ta fırtına çatıyı uçurdu, taksici ölümden döndü

Fırtınanın tek katlı bir binanın çatısını uçurduğu anlar güvenlik kamerasına yansırken, çatının altında kalmaktan son anda kurtulan takside maddi hasar oluştu.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde şiddetli rüzgar gün boyu aralıklarla etkili oldu.

İlçeye bağlı Karayaka beldesinde bir benzin istasyonu yanında bulunan tek katlı binanın çatısı fırtınaya dayanamadı.

Bir anda havalanan çatı yola uçarken, o sırada yoldan geçen taksi sürücüsü ölümden döndü.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Çatının altında kalmaktan son anda kurtulan araçta maddi hasar oluştu. Sürücü ile kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Benzin istasyonu çalışanı ile yakıt almaya gelenlerin korku ile sağa sola kaçışma anları ise görüntülere yansıdı.

Tokat'ta fırtınanın çatıyı uçurduğu anlar İZLE

SON ANDA KURTULDU

Bir kişi ise rüzgarda savrulan çatının parçalarından son anda kurtuldu.

Toz duman içinde kalan benzin istasyonu çalışanı da kazayı ortalığa saçılan tavan parçaları nedeni ile yara almadan atlattı.