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- Tokat’ta fırtına çatıyı uçurdu, taksici ölümden döndü
Tokat’ta fırtına çatıyı uçurdu, taksici ölümden döndü
- DHA
- 28.01.2021 - 07:50
- Güncelleme : 28.01.2021 - 08:20
Tokat’ın Erbaa ilçesinde şiddetli rüzgar gün boyu aralıklarla etkili oldu.
İlçeye bağlı Karayaka beldesinde bir benzin istasyonu yanında bulunan tek katlı binanın çatısı fırtınaya dayanamadı.
Bir anda havalanan çatı yola uçarken, o sırada yoldan geçen taksi sürücüsü ölümden döndü.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Çatının altında kalmaktan son anda kurtulan araçta maddi hasar oluştu. Sürücü ile kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Benzin istasyonu çalışanı ile yakıt almaya gelenlerin korku ile sağa sola kaçışma anları ise görüntülere yansıdı.
Tokat'ta fırtınanın çatıyı uçurduğu anlar İZLE
SON ANDA KURTULDU
Bir kişi ise rüzgarda savrulan çatının parçalarından son anda kurtuldu.
Toz duman içinde kalan benzin istasyonu çalışanı da kazayı ortalığa saçılan tavan parçaları nedeni ile yara almadan atlattı.