Tokat'ta ilginç olay: Kendi ölüm haberini gülerek okudu Kaldığı otelde çıkan yangından camdan atlayarak kurtulan genç adam, hastanede tedavi olduğu sırada kendi ölüm haberini okudu. Tedavisi devam eden genç, "Kemal Sunal'ın sahnesi gerçek oldu, kendimden şüphe ettim" dedi.

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İHA

İlginç olayın adresi Tokat oldu.

23 Şubat 2023 tarihinde Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın sırasında otel odasında bulunan 20 yaşındaki Umut Muzaffer Gezen alevlerin arasından kaçmak için 3. kattan aşağı atladı.

Ağır yaralandı

Olay sonrası ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öldürüldüğüne dair haber yapıldı

Yangın sonrası bazı haber sitelerinde gencin öldüğüne dair haberler yapıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Gezen, daha sonra bilinci açıldı.

Sağlık durumu iyi olan Gezen’e hastane çalışanları hakkında çıkan haberleri okuttu.

Haberleri gülerek okudu

Başından yaralanan, ayağında kırık olan ve belinden geçireceği ameliyat gününü bekleyen Gezen, kendi haberlerini gülerek okudu.

"Atlamasaydım belki şu anda burada değildim"

Umut Muzaffer Gezen, hakkında çıkan haberler için, “Tokat'ta otel odasında çıkan yangında panikleyip 3. kattan atladım. Öldüm diye haberlere çıktım. Hayattayım. Şükür halime. Bundan daha ötesi olamaz. İlaçlarımı aldıktan sonra uyudum. Uyuduğumdan dolayı yangın çıkmış fark etmedim. Bir anda uyandım. Panikle camdan atladım. Atlamasaydım belki şu anda burada değildim. Hayatta değildim. Askerdim, er olarak geldim. Acemi birliğine geldim. Bir gün konaklamak için oraya geldim ve yangın çıktı onda da. Askerlik de kaldı şimdi. Kendim hastanedeyim. Ameliyat olacağım. Belimde bir rahatsızlık var. Allah'a şükür ameliyat olduktan sonra iyi olacağım. Başka da bir şeyim yok. Başımda pek fazla bir şey yok. Olay olduğu gün öldü dediler.

"Yaşadığımdan şüphe ettim"

Sağ olsun ambulans ekipleri tarafından hastaneye buraya Tokat Gaziosmanpaşa'ya kaldırıldım. Buraya geldim. İlk şuurum yerinde değildi. Şimdi çok iyiyim. Her şeyim yerinde. Sonra dediler bir şeyler göstereceğiz. Dedim abi ne göstereceksiniz. Öldün, şu oldu, bu oldu. Kemal Sunal'ın filmi gibi. Ben iyiydim halbuki haberleri seyrediyorduk. Film gibi bir sahne oldu benim için. Kemal Sunal'ın sahnesi gerçek oldu. Gerçekten öldü diyor yani. Hani ben öldüm artık yokum. O hesap oldu. Kendimden şüphe ettim.” dedi.

"İnşallah buradan yürüyerek çıkacağız"

Anne Gözde Gezen ise “Ben hayatta kaldığına çok şükrediyorum. Çok şükür hayatta. Bunda da bir vardır hayır. Belki askeri birliğine teslim olsa da üstüne daha kötü bir şey gelecekti. Çok şükür hayatta iyi. Omuriliğinde bir sıkıntı var. Omuriliğinde bir kırık var. İnşallah buradan yürüyerek çıkacağız.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)