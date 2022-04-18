Tokat'ta iş yerinin çatısı minibüsün üzerine uçtu

Şiddetli fırtına nedeniyle iş yerinin çatısı yoldan geçen minibüsün üzerine uçtu. Kazada minibüste bulunan şahıslar kısa bir süre aracın içinden çıkamadı.

Tokat'ta meydana gelen şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Sanayi Cami karşısında bulunan iş yerlerinin çatısı şiddetli rüzgara dayanamadı. Sac kaplı tavan havalanarak yola uçtu.

Hareket halindeki minibüsün üzerine çatının uçması sonucu sürücü ve yanındaki yolcu bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Minibüsün içinde mahsur kaldılar

İHA'nın haberine göre; kısa bir süre araç içinde mahsur kalan iki kişi, vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Çatının uçması sonucu iki araçta maddi hasar meydana geldi ve elektrik direği de devrildi. Yol trafiğe kapanırken enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Maddi hasar oluştu

Erbaa ilçesinde ise bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisi ile otomobilin üzenine devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.