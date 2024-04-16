DHA
Tokat'ta alkollü sürücü hareketliliği yaşandı.
Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sırasında, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca şüpheli bir otomobil tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, aracı durdurmak istedi.
Alkollü çıktı
İkaza uymayıp, kaçan sürücünün kullandığı araç, KGYS kameralarınca anbean takip edilerek durduruldu.
Polisin zor kullanıp etkisiz hale getirdiği sürücünün 1,70 promil alkollü olduğu belirlendi.
Para cezası aldı, ehliyetine el konuldu
Sürücüye 33 bin 339 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2 yıl 8 ay süreyle el konuldu.
Ayrıca 'mala zarar verme' suçundan adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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