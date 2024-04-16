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Tokat'ta kaçan alkollü sürücü adım adım takip edildi: Cezadan kaçamadı

Tokat'ta kaçan alkollü sürücü adım adım takip edildi: Cezadan kaçamadı Polisten kaçan sürücünün kullandığı araç, kamera sistemi ile anbean takip edilerek durduruldu. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 33 bin 339 lira ceza kesildi.