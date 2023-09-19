Tokat'ta kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma buldu Tokat'ta dün sabahtan itibaren kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası 80 yaşındaki adam, jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

DHA Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Direkli köyünde yaşayan alzheimer hastası 80 yaşındaki Mehmet Demir, dün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler köy çevresi ile ormanda arama başlattı. Sağ bulundu Arama çalışmalarına drone ekibi, komando, asayiş ekipleri ve iz takip köpeği olmak üzere toplam 60 personel katıldı. Jandarma ekipleri tarafından Demir, akşam saatlerinde sağ olarak köye 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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