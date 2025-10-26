Abone ol: Google News

Tokat'ta öğrenci yurdunda kalan 80 öğrenci gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastanelere başvurdu

Kız öğrenci yurdunda kalan 80 öğrenci, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastanelere başvurdu. Valilik, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve konunun titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 09:52
Tokat'ta öğrenci yurdunda kalan 80 öğrenci gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastanelere başvurdu
  • Tokat'ta Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu'nda kalan 80 öğrenci, gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastanelere başvurdu.
  • Valilik, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve olayın yakından takip edildiğini açıkladı.
  • Öğrenciler, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı.

Akşam yemeği yiyen öğrenciler geceyi hastanede geçirdi...

Tokat’ta Gülsüm Ana KYK Kız Yurdu’nda kalan 80 öğrenci, akşam yemeğinin ardından ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleriyle Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanelerine başvurdu.

Hastanede tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tokat Valiliği'nden, olayla ilgili yazılı açıklamada, "Tokat Gülsüm Ana Kız Yurdu'nda kalan yaklaşık 80 öğrencimiz, ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile hastanelere başvurmuştur.

Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Konu, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

