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Tokat'ta sokak kavgasında yumruklar havada uçuştu

Tokat'ta sokak kavgasında yumruklar havada uçuştu İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada taraflar birbirlerine sandalyelerle saldırırken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.