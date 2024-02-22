İHA
Sokak kavgasının adresi bu sefer Tokat oldu.
Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma başladı.
Yumruklar havada uçuştu
Taraflar arasında çıkan tartışma kısa süre içinde hararetlenerek bir anda kavga dönüştü.
Öfkeli tarafların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Kaçmak isterken yakalandı
Taraflardan biri kavgadan kaçmaya çalışan bir şahsı aralarına alarak yere düşürdü.
Sandalye ile acımasızca saldırıya uğrayan şahıs dayak yedi.
Bir gencin dayak yiyen vatandaşın yere düşen telefonunu verdiği görüldü. Kavga sonrası grup olay yerinden uzaklaştı.
O anlar kameralara yansıdı
Kavga anları çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından saniye saniye kameraya kaydına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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