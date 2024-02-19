Tokat'ta trafikte tehlikeli anlar: 2 motosiklete 8 kişi bindiler Tokat'ta 2 motosiklet üzerinde toplam 8 kişinin yolculuk yaptığı anlar, başka bir araçtakiler tarafından görüntülendi.

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İHA

Tokat’ta, akan trafikte ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde 2 motosiklet üzerinde toplam 8 kişi yolculuk yaptı.

Bir başka araçtaki yolcu Mustafa Işık tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, tehlikeli durumu ortaya koydu.

2 motosiklette 8 kişi

Görüntülerde, 2 motosikletin peş peşe ilerlediği ve her birinde 4 kişinin bulunduğu görülüyor.

Motosikletlerde bulunan yolcuların, kask takmadıkları ve herhangi bir güvenlik önlemi almadıkları da kaydedildi.

Özellikle bir motosikletin arkasında bulunan kadının kucağında bir çocuğun bulunması, tehlikenin boyutunu daha da artırdı.

Sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uymadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı açıkça görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)