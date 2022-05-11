'Tosuncuk' ve ağabeyinin tutukluluğu devam edecek

'Tosuncuk' ve ağabeyinin tutukluluğu devam edecek

Çiftlik Bank' dolandırıcısı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açtığı belirtilen sistemin kurucusu olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava devam ediyor.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen 3 ayrı duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı.

"Medyanın kışkırtmasıyla şikayetçi oldular"

Tutuklu sanık Mehmet Aydın savunmasında, "Müştekilerin tamamı hissedarı olduğum hayvancılık anonim şirketiyle ticari bir sözleşme yapmıştır. Kayyum atanana kadar ödemeler yapılmıştır. Kayyum atandıktan sonra 90 iş günü içerisinde müştekilere parası iade edilecekken şirkete el konulduğu için ödeme yapılamamıştır. Medyanın kışkırtmasıyla müştekiler yaptıkları şikayet yüzünden şirkete el konulunca ana para iadelerini kolaylıkla alacakken paralarını da alamamışlardır." ifadelerini kullandı.

"Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum"

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın ise savunmasında şunları söyledi. "Şirketin içini boşalttığım iddiası tamamen medyanın kışkırtmasıdır. Şirketin mal varlığı değerleri sürekli artış göstermiştir. Asla insanları kandırmak, onlara zarar vermek gibi bir düşüncem olmadı. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

"Müvekkilim dolandırıcılık yapmadı"

Mehmet Aydın’ın avukatı Mehmet Keske söz alarak, "Müvekkilim dolandırıcılık faaliyeti içerisinde olmadı, ticari bir faaliyet içinde oldu. Mahkemenin detaylı bir araştırma yapması gerekiyor. Bu neticede müvekkilimizin suçsuz olduğu ortaya çıkacaktır." şeklinde konuştu.

Tutukluluk halleri devam etti

DHA'nın haberine göre, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.