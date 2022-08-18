Çıkan kavgada olaya müdahale eden bekçiyi ısıran sokak köpeği, 2 gün boyunca gözaltında tutulduktan sonra barınağa yerleştirildi.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi’nde, 13 Ağustos’ta gece saatlerinde, gece devriyesine çıkan 4 bekçi, gençler arasında ‘laf atma’ nedeniyle çıkan kavgayı ayırmaya çalıştı.

Doğukan Ç. (22), Emirhan Ç. (20) ve Murat C. (18) arasındaki arbedede, çevredeki ‘kurt melezi’ cinsi sahipsiz köpek, iddiaya göre biber gazlı müdahalede bulunan bekçilerden birini bacağından ısırdı.

DHA’nın haberine göre; takviye ekiplerin de gelmesiyle 3 genç, 'görevli memura mukavemet' suçundan gözaltına alınırken, başıboş köpek de götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine bağlandı.

Bekçilerin şikayetiyle soruşturma açıldı.

Kavga edenler serbest bırakıldı, köpek gözaltına alındı

Gençlerin komut verdiği gerekçesiyle ‘silah’ olarak nitelendirilen köpek, 2 gün gözaltında tutuldu. Uyutulacağı iddia edilen köpek için Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) harekete geçti.

Emniyetteki görüşmeler sonucu dernek tarafından alınan köpek, barınağa yerleştirildi. Şüpheliler, ifadeleri sonrası serbest kaldı.

Yaralı bekçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kavgaya karışanlar, olayda yanlış anlaşılma olduğunu ve kendilerine ait olmadığını belirtikleri köpeğin suçsuz olduğunu savundu.

Trabzon'da, bekçiyi ısıran köpek gözaltına alındı VİDEO



“Saldırganlığı insanların yetiştirmesine bağlıdır”

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Çocuklar bize ulaşıp, köpeğin uyutulacağını söyledi. Köpeği gidip gördük. Saldırgan değil, tahminimce köpek oradaki kaostan etkilendi. Köpek gayet iyi huylu. Saldırganlığı insanların yetiştirmesine bağlıdır. Biz bu köpeğin araştırmasını yaptık. O civarda olan kişiler köpeğin saldırgan olduğunu söylemedi. Sanırım içgüdüsel bir davranışla sevdiği insanı koruma amacıyla ısırmış olabilir. Köpek şimdi belediyeye teslim edilerek barınağa gönderildi.

“İki taraf birbiriyle kavga ediyor, fatura köpeğe biçiliyor”

Bu hayvan sokak köpeği. Ona bakan, yemek veren biri zarar gördüğü anda köpek müdahale edebilir. Olayda biber gazı da kullanılmış, çok sayıda kişi birbirine girmiş. Köpek panik yaparak saldırabilir. Bu olayda iki taraf birbiriyle kavga ediyor, fatura köpeğe biçiliyor. Köpek sahipli olsaydı çocuklar da ona komut verseydi o zaman silah yerine geçerdi ama bu köpek sahipsiz. Olayda en suçsuzu, masumu köpek ama bunun bedelini ilk önce köpek ödedi. Veterinerler bunu incelesin, rehabilitasyon altında tutsunlar, saldırgan mı değil mi rapor hazırlasınlar. Biz de sahiplendirelim.” dedi.

“Olay bizim olayımız, köpeğin hiçbir suçu yok”

Olay gecesi kavgaya karışanlardan Emirhan Ç. de köpeğe komut vermediklerini savunarak, “Köpeğe bizim komut verdiğimizi söyledikleri için köpek 'silah' yerine geçti. Köpek bizim değil ve suçsuz. Köpek, sokak köpeği, kimliği yok. Biz zaten bütün köpekleri besliyoruz. 'Isırdı' diye sadece bu köpeği aldılar. Hafta sonu olması nedeniyle 2 gün karakol önünde tutuldu. Suyunu yemeğini biz götürdük. Olay bizim olayımız, köpeğin hiçbir suçu yok." dedi.