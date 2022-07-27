Petrol
101.56
2.11%
Euro
18.1835
0.52%
Dolar
17.8993
0.23%
Altın
990.41
0.45%
Borsa
2544
0.28%
Bitcoin
399.776
5.47%
BTXN Coin
11.02
14.55%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Trabzon'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

    polisin bir otele düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 13'ü yabancı uyruklu kadın, 18 kişi, gözaltına alındı.
    • 27.07.2022 - 19:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzon'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

    Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otellerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    DHA'nın haberine göre ekipler tarafından bir otele düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 13 yabancı uyruklu kadın ile kendilerine yer temin ettikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Kadınlar göç idaresine teslim edildi

    Yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 5 kişi hakkında da 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama'  suçundan soruşturma başlatıldı.

    Trabzon da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı #1

    Trabzon da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı #2


    İlginizi Çekebilir

    Öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine düzenleme geldi mi?
    Gündem

    Öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine düzenleme geldi mi?

    Yunanistan, AB'nin yüzde 15'lik gaz tasarrufu planına karşı çıktı
    Dünya

    Yunanistan, AB'nin yüzde 15'lik gaz tasarrufu planına karşı çıktı

    Alım- Satım işlemleri ile nasıl zengin oldu
    Metabot

    Alım- Satım işlemleri ile nasıl zengin oldu

    Görüş Bildir