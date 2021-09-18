Trabzon'da kaybolan Ayşenur 4 aydır aranıyor

Mayıs ayında ortadan kaybolan Ayşenur Taşdelen'in acılı ailesi, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

24 Mayıs'ta Trabzon Ortahisar’da Halk Eğitim Merkezi'ne giderken kaybolan Ayşenur Taşdelen’den (18) hiçbir haber alınamıyor.

Ayşenur'un Erzincan’da yaşayan ailesi, kızlarının bulunması için çalmadık kapı bırakmadı.

"HASTA OLDUĞU İÇİN HERKESE İNANABİLİR"

Ayşenur'un ablası Sefanur Taşdelen, babasının yüzde 50; annesinin ise yüzde 85 engelli olduğunu ve yataktan kalkamadığını belirterek şunları söyledi:

“Benim kız kardeşimin ruhsal sorunları ve adaptasyon problemi var. Kız kardeşim hastalığından dolayı sürekli kaçmaktaydı. Geçen sene kaçtıktan sonra İstanbul Ümraniye’de bulundu. Orada İstanbul’da Çocuk Esirgeme Kurumu'na verildi. Bize yakın olsun diye Trabzon’a sevkini istedik. Trabzon’da 1,5 yıl kaldıktan sonra 24 Mayıs 2021 tarihinde kız kardeşim Halk Eğitim Merkezi'ne götürüldüğü sırada kayboluyor. Kız kardeşimi gören, duyan kim varsa en yakın güvenlik noktasına haber vermesini istiyorum. Herkesten istediğimiz sesimizi duyun, duyurun, kardeşimi bulalım. Kız kardeşimin sağlık sorunları olduğu için rahatlıkla insanlara inanabilir, kandırılabilir.

"YALVARIYORUM KARDEŞİMİ BULUN"

4 aydır hiçbir haber yok. Kaybolduğu gün Trabzon’da sadece bir pazar yerine girişi var çıkışı görünmüyor. Güvenlik kameraları hep kontrol edildi. Hiçbir sonuç elde edilemedi. Kız kardeşim sanki buhar oldu, yalvarıyorum sesimi duyun, kardeşimi bulun. Kardeşim görüldüğünde rahatlıkla fark edilebilir. Türkiye’ye sesleniyorum kardeşimi bulalım, 24 Mayıs’tan buyana hiçbir ses seda yok. Yalvarıyorum özel ekip kurulsun kardeşim bulunsun.”

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın kayıp ilanları kısmında Ayşenur Taşdelen’in eşkali hakkında “Kayıp Ayşenur Taşdelen (18), 1.58 boy, 88 kg. Sarışın tenli, kumral saçlı, kahverengi gözlü” bilgileri yer aldı.

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