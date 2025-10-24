Trabzon'da kediyi kovalayan köpekler, saklandığı araca zarar verdi Ortahisar ilçesinde, park halindeki SUV’nin altına giren kediyi kovalayan üç köpek, aracın plakasını ve çamurluk davlumbazını sökerek maddi hasara neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Göster Hızlı Özet Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, kediyi kovalayan üç köpek park halindeki bir SUV araca zarar verdi.

Köpekler, aracın plakasını ve çamurluk davlumbazını sökerek zarar oluşturdu.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve sahibi sabah fark ettiğinde şoke oldu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Trabzon’un Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde, bir sitenin kapalı otoparkında meydana gelen ilginç olay, görenleri şaşkına çevirdi. 3 KÖPEK, KEDİYİ KOVALADI Önceki gece saat 03.30 sıralarında otoparkta bir kediye saldıran 3 köpek, kedinin park halindeki Toyota Corolla Cross marka SUV aracın altına saklanması üzerine bir süre bekledi. Kedinin çıkmaması ve köpeklerin ulaşılamaması üzerine, köpekler aracın çeşitli kısımlarına zarar vermeye başladı. PLAKA VE ÇAMURLUK DAVLUMBAZI HASAR GÖRDÜ Köpekler, çeneleriyle aracın plakasını söktü, ardından sol ön lastiğin çamurluk davlumbazını dişleriyle çekerek yerinden çıkardı. Kediyi yakalayamayan köpekler daha sonra otoparktan ayrıldı. GÜVENLİK KAMERASINDA ORTAYA ÇIKTI Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen B.K., gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Olayın gerçek boyutunu güvenlik kamerası görüntülerini izleyince öğrenen vatandaş, köpeklerin aracına verdiği zarar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 3. Sayfa Haberleri Adana'da DEAŞ'a büyük darbe: Sözde Türkiye emiri dahil 6 kişi tutuklandı

