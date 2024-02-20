Trabzon'da midibüs tıra arkadan çarptı: 6 yaralı

AA
Trabzon'da Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çaykaraspor ile Kalkınma FK maçını izlemeye giden Çaykaraspor taraftarlarını taşıyan Kerim Tosun yönetimindeki midibüs, Karadeniz Sahil Yolu Forum Kavşağı mevkiinde aynı yönde giden tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 taraftar yaralandı
Kazada midibüsün sürücüsü ile 5 taraftar yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü Tosun, kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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