Trabzon’da öldürdükleri ayıya işkence ettiler

Of ilçesinde avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada kullanıcıların tepkisini topladı. HAYTAP, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Korkunç görüntünün adresi Trabzon'un Of ilçesi Ağaçseven köyü…

Avlanmaya çıkan 2 avcı, bir ayıyı vurdu; ardından yanına yaklaşarak kafasına onlarca yumruk darbesi indirdi.

Avcıların caniliğini ise yanlarında giden başka bir kişi, anbean kayda aldı.

KÜFÜRLER SAVURARAK, DARBETTİ

Ayının ahırdaki hayvanlarını telef ettiğini öne süren kişinin küfürler ettiği de dikkatlerden kaçmadı.

Önce öldürdüler, sonra işkence ettiler İZLE

HAYTAP HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin ulaştığı Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), harekete geçti. Federasyondan yapılan açıklamada, “HAYTAP'a gelen ayı katliam ihbarları bitmiyor. Şimdi de 2 ay kadar önce avcıların karıştığı başka bir kıyımın görüntüleri bizlere ulaştırıldı. Bizim ilk tespitlerimize göre yer Trabzon’nun Of ilçesine bağlı Ağaçseven köyü. Her iki şüphelinin de 4915 sayılı yasaya muhalefetten ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası almaları, silahlarına el koyulması gerekiyor. HAYTAP avukatları bu defa Of Savcılığı'na başvuru yapacak.” ifadelerine yer verildi.