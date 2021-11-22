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Trabzon'da polisi şehit eden alkollü sürücünün ifadesi

Trabzon'da polisi şehit eden alkollü sürücünün ifadesi

İhtarda bulunan polis memuruna çarpıp şehit eden 16 yaşındaki çocuk ifadesinde, “Alkollü ve ehliyetsiz olduğum için cezayı peşimden yazarlar diye düşünerek kaçtım" dedi.