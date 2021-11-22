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    Trabzon'da polisi şehit eden alkollü sürücünün ifadesi

    İhtarda bulunan polis memuruna çarpıp şehit eden 16 yaşındaki çocuk ifadesinde, “Alkollü ve ehliyetsiz olduğum için cezayı peşimden yazarlar diye düşünerek kaçtım" dedi.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 11:39
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    Trabzon'da polisi şehit eden alkollü sürücünün ifadesi

    Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki denetim noktasından kaçarken polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak ölümüne neden olan 16 yaşındaki alkollü sürücü K.E.T., dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı.

    Gasp, yağma, yaralama gibi 5 farklı suçtan kaydı bulunan K.E.T.'nin, ifadesi ortaya çıktı.

    "3 SAAT ÖNCESİNDE ALKOL ALDIK"

    Olayda kullandığı aracı, serbest kalan arkadaşı M.A.’dan tur atmak için aldığını söyleyen K.E.T., ifadesinde şunları söyledi:

    “Kazadan 3 saat önce alkol almıştım. Arkadaşım M.A.’dan aldığım aracı kullandım. Kaza anında aracı ben kullanıyordum. Yolda çevirme olduğunu görünce sağa yöneldim.

    Trabzon'da alkollü sürücünün çarptığı polis, şehit oldu

    "YÜZÜME IŞIK TUTTULAR, HEYECANLANDIM"

    Ancak polisler araca ve yüzüme doğru ışık tutunca heyecanlandım. Kaçmak için sol şeride hızla girdim. Polisi görmedim.

    "CEZAYI PEŞİMDEN YAZARLAR DİYE DÜŞÜNDÜM"

    Alkollü ve ehliyetsiz olduğum için cezayı peşimden yazarlar diye düşünerek kaçtım.

    "PİŞMANIM"

    Böyle olacağını düşünmemiştim. Pişmanım. Görevi başındaki memuru kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum."

    Trabzon da polisi şehit eden alkollü sürücünün ifadesi #1

    Trabzon da polisi şehit eden alkollü sürücünün ifadesi #2

    Trabzon da polisi şehit eden alkollü sürücünün ifadesi #3

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