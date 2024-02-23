Trabzon'da üst geçit ayağına çarpan tırın sürücü öldü: Sebzeler yola döküldü

DHA
Trabzon'un Sürmene ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nun Sürmene Balıklı Mahallesi Kastel mevkisinde Gürcistanlı Levan Solomanidze idaresindekii Trabzon’dan Rize yönüne giden sebze yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak, üst geçidin beton ayağına çarptı.
Dorsesi devrilen tırda yüklü olan sebzeler yola savruldu.
Sebzelerle kaplandı
Yolun tek şeridi sebzelerle kaplandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık görevlilerinin kontrollerinde araçta sıkışan sürücünün, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ulaşım, sebzelerin kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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