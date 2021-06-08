Trabzon'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Ortahisar ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Ercan Uçar yönetimindeki 34 DDZ 671 plakalı cip, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun sağ şeridinde bulunan H.Ç.’ye ait 34 ZV 2086 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, Pelitli Mahallesi Havalimanı durağında bekleyen B.Y. idaresindeki 61 TU 104 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

İTFAİYE KURTARDI

Kazanın ardından ağır yaralanan 23 yaşındaki Ercan ve 20 yaşındaki Ayşenur Uçar çifti, bulundukları araçtan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarılarak, olay yerine gelen ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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GENÇ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç çift hayatlarını kaybetti. Kazada belediye otobüsünde bulunan yolculardan F.N.Y., Ö.A., G.Z.E. ve C.T. hafif şekilde yaralanırken, kazayla ilgili, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.



