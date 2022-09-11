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    Trabzon'daki çöp tesisinde erkek bebek cesedi bulundu

    Araklı ilçesindeki katı atık entegre ve bertaraf tesisinde, görevliler erkek bebek cesedi fark etti. Ekipler cesedi incelemeye gönderirken, bebeğin ailesi aranıyor.
    • 11.09.2022 - 10:42
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    Trabzon'daki çöp tesisinde erkek bebek cesedi bulundu

    Trabzon'un Araklı ilçesinde katı atık entegre ve bertaraf tesisinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

    Katı atık entegre ve bertaraf tesisi çöp ayrıştırma görevlileri, dün akşam saatlerinde bant üzerinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu.

    İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Aile her yerde aranıyor

    İnceleme sonrası bebeğin cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarmanın yanı sıra polis ekipleri, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

    Öte yandan geçen yıl aynı tesiste bebek cesedi görüldüğü iddiasıyla soruşturma başlatımış, yapılan aramada cesede dair bir bulguya ulaşılamamıştı.

    Trabzon daki çöp tesisinde erkek bebek cesedi bulundu #1

    Trabzon daki çöp tesisinde erkek bebek cesedi bulundu #2

    Trabzon daki çöp tesisinde erkek bebek cesedi bulundu #3


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