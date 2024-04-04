Tunceli’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı Çemişgezek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Şeker Mahallesi’nde 26 yaşındaki Onur Özdeş ile 27 yaşındaki Okan Kılıç arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Özdeş ve Kılıç, bıçaklarla birbirlerini yaraladı.

Ekipler gönderildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Ambulansla Çemişgezek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 yaralı, buradaki müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kurtarılamadı

Yaralılardan Onur Özdeş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Okan Kılıç’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)