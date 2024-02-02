Tunceli'de fotokapana yakalanan kaçak avcılara 346 bin lira ceza kesildi Tunceli'de nesli tehlike altındaki yaban keçisini avlayan ve görüntüleri fotokapana yansıyan 4 kaçak avcıya toplamda 345 bin 988 para cezası uygulandı.

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DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce doğaya kurulan binlerce fotokapanla yaban hayatı takip ediliyor.

Fotokapanlarla ayrıca yaban hayvanlarının peşindeki kaçak avcılar da tespit ediliyor.

Harekete duyarlı fotokapanlar bulundukları alandaki hareketlenmeyle birlikte kayıt yapmaya başlıyor.

Nesli tehlike altındaki hayvanı avladılar

Çoğunlukla yaban hayvanlarını görüntüleyen bu fotokapanlar geçtiğimiz günlerde Tunceli kırsalında kaçak avcıları da görüntüledi.

İncelenen foto kapan kayıtlarında, yanlarında av tüfeği bulunan kişilerin sabaha karşı dağlık alana doğru ilerlediği ve ardından ölü dişi yaban keçisini sürükleyerek döndükleri görüldü.

Yapılan bu tespitin ardından Tunceli DKMP Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda avcıların geçiş güzergahları Elektronik Plaka Tanıma Sistemi (EPTS) üzerinden teyit edildi.

346 bin lira ceza kesildi

Jandarma uygulama noktalarında kontrol edildiği tespit edilen kişilerin kimlik bilgilerine ulaşıldıktan sonra gerekli yasal işlemler yapıldı.

Bu kapsamda kaçak olarak nesli tehlike altındaki yaban keçisini avlayan 4 kişiye toplamda 345 bin 988 lira para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)