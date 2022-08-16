Tunceli'de kuduz alarmı: Köy karantinaya alındı

Akdüven köyünde, yaban hayvanının ısırdığı inek ölünce ekipler harekete geçti. Test sonucunda ineğin kuduz olduğu öğrenilirken, 6 ay boyunca köye hayvan girişi yasaklandı.

Tunceli'nin Malazgirt ilçesinde kuduz paniği yaşanıyor.

Akdüven köyündeki besiciye ait bir ineğin yaban hayvanı tarafından ısırıldıktan sonra ölmesi, tüm köyü alarma geçirdi.

Durumun ihbar edildiği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden gelen ekipler, hayvandan alınan numuneyi test için Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderdi.

İneğin kuduz olduğu öğrenildi

DHA'nın aktarımına göre, test sonuçlarında ineğin kuduz olduğu belirlendi.

Köy karantinaya alındı

Bunun üzerine ekipler, köydeki bütün hayvanları aşılarken, 6 ay boyunca köye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.