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Tunceli'de uçuruma düşen kişi kurtarıldı
Tunceli'de uçuruma düşerek yaralanan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- AA
- 14.06.2021 - 06:22
Tunceli'de, Aydın Atlı (29) Ali Baba Mahallesi'ndeki dağlık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre uçuruma düştü.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılan Atlı, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.