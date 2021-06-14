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    Tunceli'de uçuruma düşen kişi kurtarıldı

    Tunceli'de uçuruma düşerek yaralanan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • AA
    • 14.06.2021 - 06:22
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    Tunceli'de uçuruma düşen kişi kurtarıldı

    Tunceli'de, Aydın Atlı (29) Ali Baba Mahallesi'ndeki dağlık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre uçuruma düştü.

    Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

    Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılan Atlı, Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Tunceli de uçuruma düşen kişi kurtarıldı #1

    Tunceli de uçuruma düşen kişi kurtarıldı #2

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