Tunceli'de yolda kalan araca sağlık çalışanları yardım etti
DHA

Tunceli'nin ilçesinde seyreden bir otomobil şoförü, aracının aküsünün bitmesiyle yolda kaldı.

O sırada Devlet Hastanesi'ne hasta götüren ambulanstaki sağlık çalışanları, yolda kalan otomobil şoförünü fark etti.

YOLDA KALAN ARABAYI İTTİLER

Ambulanstan inen sağlık çalışanları ile sürücü, aküsü biten aracı bir süre arkadan iteleyerek çalıştırdı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken sürücü, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Editör