Tunceli'de yolda kalan araca sağlık çalışanları yardım etti

DHA
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde seyreden bir otomobil şoförü, aracının aküsünün bitmesiyle yolda kaldı.
O sırada Tunceli Devlet Hastanesi'ne hasta götüren ambulanstaki sağlık çalışanları, yolda kalan otomobil şoförünü fark etti.
YOLDA KALAN ARABAYI İTTİLER
Ambulanstan inen sağlık çalışanları ile sürücü, aküsü biten aracı bir süre arkadan iteleyerek çalıştırdı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken sürücü, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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