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Tunceli'de yolda kalan araca sağlık çalışanları yardım etti

Tunceli'de yolda kalan araca sağlık çalışanları yardım etti Ovacık'ta aküsü bittiği için yolda kalan şoföre yardım ederek aküsü biten otomobili iten ambulans çalışanlarının görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.