Gianluca Prestianni'ye 6 maç men cezası verildi

Şampiyonlar son 16 play-off turu ilk maçında oynanan Benfica-Real Madrid karşılaşmasında Gianluca Prestianni'nin Vinicius Junior'a ırkçı hakarette bulunduğu iddiası ortalığı karıştırmıştı.

Prestianni'nin kendisine 'maymun' dediğini öne süren Brezilyalı futbolcu, Arjantinli oyuncuyu hakem François Letexier'e şikayet etmişti.

UEFA 6 MAÇ MEN CEZASI VERDİ

Buna göre UEFA, 20 yaşındaki Prestianni'ye 6 maç men cezası verildiğini açıkladı.

UEFA, Prestianni'nin 6 maçlık cezasının Dünya Kupası'nı da kapsaması için FIFA'ya resmi talepte bulundu.

NE OLMUŞTU?

UEFA Şampiyonlar son 16 play-off turu ilk maçında Benfica ile Real Madrid arasında oynanan maça yaşanan olaylar damga vurmuştu.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti.

RÖVANŞTA FORMA GİYEMEMİŞTİ

Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

Arjantinli Prestianni, ilk maçın ardından başlayan soruşturma nedeniyle Real Madrid ile oynanan rövanş maçında forma giyememişti. UEFA, 6 maçlık cezaya bu maçın da dahil olduğunu duyurdu.