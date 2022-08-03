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    Türk Yıldızları Rize'de uçtu

    Uçaklar, Rize semalarında büyük beğeni toplayan bir uçuşa imza attı.
    • 03.08.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 17:09
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    Türk Yıldızları Rize'de uçtu

    Rize'de Türk Yıldızları, nefes kesen bir gösteri düzenledi.

    Gösteri uçuşu, kent merkezinde bulunan Çay Çarşısı üzerinde "Başınız dik, gözünüz göklerde olsun" sloganı ile yapıldı.

    Türk Yıldızları nefesleri kesti

    Rize semalarındaki uçuşu izleyen vatandaşlar, ekiplerin gösterisine alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.

    Pilotların, uçuş sırasında zaman zaman kendilerine destek olan görevli aracılığıyla yaptıkları telsiz konuşmaları ile vatandaşlara seslenmesi katılımcılardan büyük alkış aldı.

    Türk Yıldızları Rize'de uçtu VİDEO

    Yelkenli yatlardan destek

    Gösteri, olumsuz hava koşulları nedeniyle erken sonlandırıldı. Öte yandan, Rize'ye gelen 22 yelkenli yat da gösterilere destek vererek denizde sevgi çemberi oluşturdu.

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    Rizeli balıkçılar eşlik etti

    AA'nın haberine göre, yatlara Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz polisi ve Rizeli balıkçılar da eşlik etti.

    Gösterileri Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile çok sayıda vatandaş izledi.

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